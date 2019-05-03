Александр Ляказетт: Если «Арсенал» сможет поехать в Баку, это будет что-то особенное - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 мая 2019 00:51Футбол

Александр Ляказетт: Если «Арсенал» сможет поехать в Баку, это будет что-то особенное

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги Европы против «Валенсии» (3:1).

- Мы знаем, что в Валенсии будет тяжело, поэтому, нам было важно забить сегодня как можно больше. У меня было еще два момента, в которых я мог бы сыграть лучше, но, к счастью, Обамеянг забил третий мяч.

Мы первыми пропустили. Мы знали, что соперник хорошо играет на втором этаже, и мы должны быть осторожными. И в ответном матче тоже. Команда продемонстрировала характер и хорошо отреагировала на пропущенный мяч - это положительный момент сегодняшнего вечера.

Мы хотим выиграть Лигу Европы, чтобы напрямую попасть в Лигу чемпионов, но также у нас есть желание и выиграть трофей. Мы можем финишировать в первой четверке в чемпионате Англии, но если сможем поехать в Баку на финал Лиги Европы, это будет что-то особенное, - приводит слова Ляказетта BBC.

Добавим, что ответная встреча состоится 9 мая на стадионе «Месталья» в Валенсии.

30/04 23:44Хоккей
Хоккейные болельщики, если и улетят на чемпионат мира, то рискуют не вернутьсяКак относиться к слухам о банкротстве главного лоукостера для болельщиков, которые собрались в Словакию.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
01/05 13:01Футбол
Месси 12 лет ждал мести. «Барселона» сегодня в полуфинале ЛЧ примет «Ливерпуль»Анонс предстоящей битвы при «Камп Ноу».
30/04 13:16Хоккей
«Мы – хоккейная страна!». В Сочи стартует очередной Финал Фестиваля Ночной Лиги162 команды из 76 регионов России – с 4 по 16 мая мая в Сочи пройдет Финал Всероссийского Фестиваля Ночной Хоккейной Лиги. Главного события целого любительского чемпионата страны, который проводится уже восьмой сезон. И чем дальше, тем больше участников он вовлекает в свою орбиту – сейчас это ни много ни мало 963 коллектива хоккеистов-любителей от Калининграда до Приморья. Лучшие – получили «путевки в Сочи».
02/05 09:02Хоккей
Тарасенко бьется с Радуловым, «Каролина» громит «Айлендерс» (там 3-0 в серии, и это невероятно!)«Даллас» сравнял счет в серии, а «Каролина» уничтожила «Айлендерс».
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
02/05 01:04Футбол
Месси – Роналду – 600:600! «Ливерпуль» не добрался до рекорда БердыеваОформив дубль в ворота «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов, лидер «Барселоны» Лионель Месси догнал Криштиану Роналду по числу голов на клубном уровне. Мы собрали все цифры вместе.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
01/05 16:00Хоккей
«Каролина» потеряла пять важных игроков. Это не мешает ей уничтожать «Айлендерс»Лазарет «Каролины» заполнен под завязку.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
02/05 09:47Хоккей
Дацюку скоро стукнет 41 год, и он попрощался со СКА. Где продолжит карьеру «Волшебник»?Межсезонье в хоккее – вещь своеобразная. Клубный сезон в Европе подошел к концу и остается лишь не спать ночами или под крепкий утренний кофе буровить обзоры матчей НХЛ. И, конечно же, следить за переходами игроков и тренеров.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
03/05 00:23Футбол
Что и откуда достал Эмери? И почему «Арсенал» выиграл? Главное — о первых полуфиналах Лиги ЕвропыА вообще четверка английских клубов одержала всего лишь одну победу в первых полуфинальных матчах еврокубков.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
02/05 12:01Футбол
В школах надо вводить новый предмет – «Месси». В соцсетях сходят с ума от чудес ЛеоЛионель Месси во вторник прибил «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, и болельщики по всему миру соревнуются в бесконечных одах бомбардиру и проклинают его хейтеров. Мы собрали самое интересное.
01/05 13:03Футбол
Евгений Ловчев: Этот «Аякс» мне напомнил команду КройфаНаш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
01/05 23:47Хоккей
Поражение от шведов? Не парьтесь! Но вот что делать с игрой в неравных составах?Евротур давно пора сжечь на какой-нибудь свалке. В самом деле, в культурном мире хоккейных экспертов уже давно не осталось ни одного человека, которые созерцают и рвут на себе остатки волос во время просмотра этого искрометного соревнования.
Новости
00:57 Футбол Маурицио Сарри: 1:1 на выезде в матче с «Антрахтом» - это неплохо
00:53 Футбол Унаи Эмери: В этом противостоянии с «Валенсией» шансы по-прежнему 50 на 50
00:51 Футбол Александр Ляказетт: Если «Арсенал» сможет поехать в Баку, это будет что-то особенное
00:42 Футбол Рубен Лофтус-Чик: Жоржиньо был очень хорош во втором тайме
00:36 Футбол Штефан Эффенберг: Самый правильный путь для Хамеса - уйти из «Баварии»
00:36 Футбол Пьер-Эмерик Обамеянг: Плохо вошли в игру, но в итоге провели отличный матч
00:33 Футбол Сесар Аспиликуэта: Не слишком удачно начали матч с Айнтрахтом», но через 15 минут стали доминировать
00:28 Футбол Ляказетт вышел на второе место в Лиге Европы по количеству голов в полуфиналах турнира
00:15 Футбол «Челси» установил новый рекорд Лиги Европы
00:07 Футбол Стал известен состав юношеской сборной России на Евро-2019 в Ирландии
23:54 Футбол Дубль Ляказетта принес «Арсеналу» волевую победу над «Валенсией» в Лиге Европы
23:53 Футбол «Айнтрахт» упустил победу над «Челси» в первом матче ½ финала Лиги Европы
23:42 Бокс Иранской спортсменке грозит тюрьма за выход на ринг без хиджаба
23:36 Футбол Жозе Моуринью: В противостоянии «Барселоны» и «Ливерпуля» все решено
23:19 Футбол Полузащитник «Милана» Бакайоко извинился перед одноклубниками за опоздание
23:06 Хоккей Барри Троц: Все, что мы можем, это смотреть вперед на следующую игру с «Каролиной»
22:47 Футбол Вагнер согласился возглавить «Шальке» в следующем сезоне
22:37 Футбол Криштиану Роналду: Карьера тренера? Я не исключаю этого
22:17 Хоккей Мэттьюз перенес плановую операцию
22:06 Футбол Сергей Силкин: У «Ливерпуля» нет ни Суареса, ни Месси, поэтому он проиграл
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика