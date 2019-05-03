Александр Ляказетт: Если «Арсенал» сможет поехать в Баку, это будет что-то особенное Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги Европы против «Валенсии» (3:1).

- Мы знаем, что в Валенсии будет тяжело, поэтому, нам было важно забить сегодня как можно больше. У меня было еще два момента, в которых я мог бы сыграть лучше, но, к счастью, Обамеянг забил третий мяч.

Мы первыми пропустили. Мы знали, что соперник хорошо играет на втором этаже, и мы должны быть осторожными. И в ответном матче тоже. Команда продемонстрировала характер и хорошо отреагировала на пропущенный мяч - это положительный момент сегодняшнего вечера.

Мы хотим выиграть Лигу Европы, чтобы напрямую попасть в Лигу чемпионов, но также у нас есть желание и выиграть трофей. Мы можем финишировать в первой четверке в чемпионате Англии, но если сможем поехать в Баку на финал Лиги Европы, это будет что-то особенное, - приводит слова Ляказетта BBC.

Добавим, что ответная встреча состоится 9 мая на стадионе «Месталья» в Валенсии.