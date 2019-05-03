Унаи Эмери: В этом противостоянии с «Валенсией» шансы по-прежнему 50 на 50 Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итоги первого полуфинального матча Лиги Европы против «Валенсии» (3:1).

- Мы хотели добиться хорошего результата в первом матче, зная, что это будет сложно. После первого гола мы хорошо ответили, заиграли со спокойствием и страстью. Мы реализовали свои моменты. Голы в первом тайме вселили в нас уверенность.

Мы хотели выиграть и не пропустить второй гол. Очень важно, что в конце мы смогли забить третий мяч, но в этом противостоянии шансы по-прежнему 50 на 50.

«Валенсия» - хорошая команда. У них играли сильные парни в обороне и в центре поля. Они очень опасны на «стандартах», и мы в эти моменты испытывали большие трудности, - цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Добавим, что ответная встреча состоится 9 мая на стадионе «Месталья» в Валенсии.