Маурицио Сарри: 1:1 на выезде в матче с «Антрахтом» - это неплохо Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри подвел итоги первого полуфинального матча Лиги Европы против «Айнтрахта» (1:1).

- 1:1 на выезде - это неплохо. В первые 25 минут лучшего, чего мы могли добиться, - это нулевая ничья. Затем мы заиграли по-другому. Нужно играть так, чтобы соперник не смог ловить нас на контратаках, потому что «Айнтрахт» опасен, если предоставить ему пространств, - цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.

Добавим, что ответная встреча состоится 9 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.