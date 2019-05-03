«Барселона» удивлена опросом УЕФА о лучшем игроке недели в Лиге чемпионов

- «Вы это серьезно?», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте «Барселоны» в Twitter.
Напомним, что в число претендентов на звание лучшего игрока недели вошли: нападающий «Барселоны» Лионель Месси, оформивший дубль в ворота «Ливерпуля» (3:0); полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек, забивший победный гол в ворота «Тоттенхэма» (1:0); форвард «Барселоны» Луис Суарес, забивший первый гол на «Камп Ноу»; хавбек «Аякса» Френки де Йонг, сделавший 92 процента точных передач в матче в Лондоне.
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