Маурицио Сарри: В ответном матче надо сыграть компактно, «Айнтрахт» очень быстр и опасен

- У нас было три или четыре хороших момента - мы могли забить больше. Мы должны осторожно сыграть дома - с тем же настроем, какой был у нас в конце первого тайма и в начале второго. Надо сыграть компактно, потому что «Айнтрахт» очень быстр и опасен, - приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.
Добавим, что ответная встреча состоится 9 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
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