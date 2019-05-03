Маурицио Сарри: В ответном матче надо сыграть компактно, «Айнтрахт» очень быстр и опасен - Советский спорт
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03 мая 2019 01:12Футбол

Маурицио Сарри: В ответном матче надо сыграть компактно, «Айнтрахт» очень быстр и опасен

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри подвел итоги первого полуфинального матча Лиги Европы против «Айнтрахта» (1:1).

- У нас было три или четыре хороших момента - мы могли забить больше. Мы должны осторожно сыграть дома - с тем же настроем, какой был у нас в конце первого тайма и в начале второго. Надо сыграть компактно, потому что «Айнтрахт» очень быстр и опасен, - приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

Добавим, что ответная встреча состоится 9 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

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