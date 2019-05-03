Габриэл: Сделаем все возможное, чтобы «Валенсия» оказалась там, где заслуживает Защитник «Валенсии» Габриэл прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги Европы против «Арсенала» (1:3).

- Я отдам все силы во втором матче, и наши болельщики тоже будут поддержать нас так сильно, как могут. Мы сделаем все возможное, чтобы этот клуб был там, где заслуживает, - приводит слова Габриэла официальный сайт УЕФА.

Добавим, что ответная встреча состоится 9 мая на стадионе «Месталья» в Валенсии.