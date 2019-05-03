Ади Хюттер: В первом тайме «Айнтрахт» прыгнул выше головы и заслужил открыть счет Главный тренер «Айнтрахта» Ади Хюттер подвел итоги первого полуфинального матча Лиги Европы против «Челси» (1:1).

- Конечно, очень обидно было пропустить перед самым перерывом, хотя давление «Челси» на наши ворота все нарастало. Во втором тайме нам примерно 30 минут пришлось бегать без мяча. Но что меня порадовало - как мы побежали забивать второй мяч в конце встречи. У нашей команды крутой характер.

Атмосфера на стадионе снова была невероятной. В первом тайме мы прыгнули выше головы и точно заслужили открыть счет, - передает слова Хюттера официальный сайт УЕФА со ссылкой на RTL.

Добавим, что ответная встреча состоится 9 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.