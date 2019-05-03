Кевин Трапп – о матче с «Челси»: Просто невероятно, как ребята продолжали бежать в конце встречи Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги Европы против «Челси» (1:1).

- Мы действительно выложились без остатка, сделали все возможное для достижения результата. Просто невероятно, как ребята продолжали бежать в конце встречи. Такой игрой может гордиться вся команда. Теперь нужно забивать в Лондоне, но этот «Айнтрахт» как раз и славится атакующими действиями.

Безусловно, в Лондоне будет непросто, это очевидно. Но, как и после первого матча с «Бенфикой» в четвертьфинале, нужно сохранять позитивный настрой и верить в себя. Вся борьба еще впереди, и в футболе может случиться всякое, - передает слова Траппа официальный сайт УЕФА со ссылкой на RTL.

Добавим, что ответная встреча состоится 9 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.