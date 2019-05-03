Андрей Аршавин: Не думаю, что «Зенит» станет чемпионом в Грозном Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура чемпионата России между питерской командой и «Ахматом».

- Я не думаю, что «Зенит» станет чемпионом в Грозном. Кстати, следующий матч «Зенит» проведет дома против ЦСКА, было бы красиво оформить чемпионство таким образом, думаю, многие болельщики согласились бы на этот вариант.

«Зенит» только с недавних пор «чешет» всех, они просто в нужный момент включились, а до этого было не все так ярко и радужно. В определенных моментах голы Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого позволяли выигрывать важные матчи.

Понятно, что все в «Зените» - от игроков до президента хотят как можно скорее убить интригу в чемпионате, «Зенит» будет хотеть выиграть этот матч, но как все сложится не понятно. Думаю, Сергей Семак попросит своих игроков отталкиваться от своей игры в этом матче, — рассказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что встреча состоится 4 мая в Грозном.