Кейта выбыл до конца сезона - Советский спорт
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03 мая 2019 09:02ФутболЛипкин Антон

Кейта выбыл до конца сезона

Гвинеец получил повреждение в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, скорее всего, не сыграет в нынешнем сезоне.

По информации Goal.com, из-за травмы паха, полученной в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3) на стадионе «Камп Ноу», 24-летний гвинеец пропустит ближайшие четыре недели.

Напомним, он вышел в стартовом составе «Ливерпуля» и был заменен на 24-й минуте, когда счет был 0:0.

Таким образом, Кейта точно не сыграет в двух оставшихся турах премьер-лиги с «Ньюкаслом» (4 мая) и «Вулверхэмптоном» (12 мая), а также в ответном матче с «Барселоной» (7 мая).

При этом у полузащитника остаются шансы восстановиться к финалу Лиги чемпионов, если «красные» туда пробьются. В нынешнем сезоне победитель турнира определится 1 июня в матче на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Кейта проводит первый сезон в «Ливерпуле» после перехода из «РБ Лейпциг». В 33 матчах во всех турнирах он забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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