Кейта выбыл до конца сезона

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, скорее всего, не сыграет в нынешнем сезоне.
По информации Goal.com, из-за травмы паха, полученной в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3) на стадионе «Камп Ноу», 24-летний гвинеец пропустит ближайшие четыре недели.
Напомним, он вышел в стартовом составе «Ливерпуля» и был заменен на 24-й минуте, когда счет был 0:0.
Таким образом, Кейта точно не сыграет в двух оставшихся турах премьер-лиги с «Ньюкаслом» (4 мая) и «Вулверхэмптоном» (12 мая), а также в ответном матче с «Барселоной» (7 мая).
При этом у полузащитника остаются шансы восстановиться к финалу Лиги чемпионов, если «красные» туда пробьются. В нынешнем сезоне победитель турнира определится 1 июня в матче на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Кейта проводит первый сезон в «Ливерпуле» после перехода из «РБ Лейпциг». В 33 матчах во всех турнирах он забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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