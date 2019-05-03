Кейта выбыл до конца сезона Гвинеец получил повреждение в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, скорее всего, не сыграет в нынешнем сезоне.

По информации Goal.com, из-за травмы паха, полученной в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3) на стадионе «Камп Ноу», 24-летний гвинеец пропустит ближайшие четыре недели.

Напомним, он вышел в стартовом составе «Ливерпуля» и был заменен на 24-й минуте, когда счет был 0:0.

Таким образом, Кейта точно не сыграет в двух оставшихся турах премьер-лиги с «Ньюкаслом» (4 мая) и «Вулверхэмптоном» (12 мая), а также в ответном матче с «Барселоной» (7 мая).

При этом у полузащитника остаются шансы восстановиться к финалу Лиги чемпионов, если «красные» туда пробьются. В нынешнем сезоне победитель турнира определится 1 июня в матче на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Кейта проводит первый сезон в «Ливерпуле» после перехода из «РБ Лейпциг». В 33 матчах во всех турнирах он забил три гола и сделал одну результативную передачу.