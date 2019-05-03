Бубнов поставил на победу «Енисея» в матче с «Анжи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 27-го тура премьер-лиги «Енисей» – «Анжи».
«Нас ждет битва аутсайдеров, но о выживании тут речь уже не идет – обе команды с большой долей вероятности вылетят независимо от результата очной встречи, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – И те, и другие будут биться за престиж, но «Енисей» сейчас выглядит получше. Кроме того, при родных трибунах у него будет больше шансов на победу. Прогноз – 1:0».
Напомним, матч «Енисей» – «Анжи» пройдет 3 мая на стадионе «Центральный» в Красноярске. Начало – 14:00 (мск).
После 26 туров команды занимают два последних места в турнирной таблице. При этом «Анжи» опережает «Енисей» на четыре очка.
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