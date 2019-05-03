Александр Бубнов: «Оренбург» воспринимается фаворитом, но «Рубину» по силам не проиграть «Оренбург» сыграет в гостях с «Рубином» в 27-м туре премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 27-го тура премьер-лиги «Рубин» – «Оренбург».

«Скорее всего встреча получится не слишком увлекательной, как это часто бывает в матчах с участием «Рубина», – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – У казанцев налицо проблемы с организацией игры в атаке, поэтому они закроются едва ли меньше, чем со «Спартаком». «Оренбург» даже на выезде воспринимается фаворитом пары, но хозяевам по силам не проиграть».

Напомним, матч «Рубин» – «Оренбург» пройдет 3 мая на «Казань Арене» в Казани. Начало – 16:30 (мск).

После 26 туров у «Оренбурга» 36 очков и седьмое место, у «Рубина» – 32 очка и 11-е место.