Пьер-Эмерик Обамеянг: Ошибки прошлого сезона многому научили нас, надеюсь, не повторим их «Арсенал» победил «Валенсию» в первом матче ½ финала Лиги Европы.

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг подвел итоги первого матча ½ финала Лиги Европы с «Валенсией» (3:1) на «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне.

«В прошлом году мы выбыли из борьбы в полуфинале, – приводит слова 29-летнего габонца официальный сайт УЕФА. – Мы многому научились на тех ошибках и надеюсь, что в этом году их не повторим. Мы сделаем все, чтобы выйти в Лигу чемпионов».

Напомним, «Валенсия» забила первый гол в матче, но «Арсенал» быстро отыгрался и вышел вперед, а на 90-й минуте Обамеянг установил окончательный счет.

Ответная игра пройдет 9 мая на стадионе «Месталья» в Валенсии.

Победитель Лиги Европы получает право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.