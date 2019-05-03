Пьер-Эмерик Обамеянг: Ошибки прошлого сезона многому научили нас, надеюсь, не повторим их - Советский спорт
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03 мая 2019 10:41ФутболЛипкин Антон

Пьер-Эмерик Обамеянг: Ошибки прошлого сезона многому научили нас, надеюсь, не повторим их

«Арсенал» победил «Валенсию» в первом матче ½ финала Лиги Европы.

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг подвел итоги первого матча ½ финала Лиги Европы с «Валенсией» (3:1) на «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне.

«В прошлом году мы выбыли из борьбы в полуфинале, – приводит слова 29-летнего габонца официальный сайт УЕФА. – Мы многому научились на тех ошибках и надеюсь, что в этом году их не повторим. Мы сделаем все, чтобы выйти в Лигу чемпионов».

Напомним, «Валенсия» забила первый гол в матче, но «Арсенал» быстро отыгрался и вышел вперед, а на 90-й минуте Обамеянг установил окончательный счет.

Ответная игра пройдет 9 мая на стадионе «Месталья» в Валенсии.

Победитель Лиги Европы получает право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

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