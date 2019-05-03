«Реал» рассматривает ван де Бека в качестве альтернативы Погба Полузащитник «Аякса» привлек внимание «королевского клуба».

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек заинтересовал «Реал», сообщает Marca.

В Мадриде по-прежнему рассчитывают подписать француза Поль Погба из «Манчестер Юнайтед», однако если трансфер чемпиона мира сорвется, в клубе намерены переключиться на вариант с 21-летним голландцем.

Напомним, ван де Бек, выступающий на позиции атакующего и центрального полузащитника, забил победный гол в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:0) в Лондоне.

Ван де Бек дебютировал за «Аякс» в ноябре 2015 года в возрасте 18 лет. За три с половиной года он провел за команду 134 матча, забил 30 голов и сделал 21 результативную передачу.

В «Реале» считают, что трансфер ван де Бека может обойтись клубу в 60 миллионов евро.