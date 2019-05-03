Марселино Гарсия Тораль: На 90-й минуте счет для «Валенсии» был хорошим, на 91-й – стал плохим

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль подвел итоги первого матча ½ финала Лиги Европы с «Арсеналом» (1:3) на «Эмирейтс Стэудиум» в Лондоне.
«Мы хорошо приспособились к системе «Арсенала» и не многое позволили сопернику, – приводит Marca слова испанца. – Обидно, что они забили один гол после ввода мяча из аута, а второй – когда в штрафной площади был только один игрок.
Нам противостояли два очень хороших нападающих, которые, даже не знаю, сколько миллионов стоят. В игре нельзя упустить ни одну деталь, хотя я бы не назвал это ошибками.
У нас были шансы сделать счет 2:2. Думаю, игра получилась равной. «Арсенал» имел небольшое преимущество, но сыграл намного эффективнее. На 90-й минуте счет для нас был хорошим, а на 91-й – стал плохим.
Но мы до конца будем сохранять оптимизм и бороться. Мы не заслужили такого результата, как не заслужили последнего гола. Возможно, в следующий четверг на «Месталье» «Валенсия» забьет на 90-й минуте и пройдет дальше».
Напомним, «Валенсия» открыла счет в матче, но быстро пропустила два гола от француза Александра Ляказетта, а в компенсированное ко второму тайму время габонец Пьер-Эмерик Обамеянг забил третий мяч.
Ответный матч пройдет 9 мая на стадионе «Месталья» в Валенсии.
8 гениальных касаний! Все голы Месси со штрафных в сезоне-2018/19 (видео)В полуфинале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» Лионель Месси реализовал восьмой в нынешнем сезоне штрафной удар. Давайте вспомним каждый. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Евгений Ловчев: В финале Лиги Европы сыграют «Челси» и «Арсенал», их цель - Лига чемпионовНаш обозреватель - о полуфинальных матчах Лиги Европы. Хоккейные болельщики, если и улетят на чемпионат мира, то рискуют не вернутьсяКак относиться к слухам о банкротстве главного лоукостера для болельщиков, которые собрались в Словакию. Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть. Евгений Ловчев: Играли равные команды, но у «Барсы» есть МессиНаш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» - «Ливерпуль». Месси – Роналду – 600:600! «Ливерпуль» не добрался до рекорда БердыеваОформив дубль в ворота «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов, лидер «Барселоны» Лионель Месси догнал Криштиану Роналду по числу голов на клубном уровне. Мы собрали все цифры вместе.
«Каролина» потеряла пять важных игроков. Это не мешает ей уничтожать «Айлендерс»Лазарет «Каролины» заполнен под завязку. UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Бобровский вновь украл победу у «Бостона»! У него 36 спасений«Коламбус» и «Сан-Хосе» вышли вперед в сериях. В школах надо вводить новый предмет – «Месси». В соцсетях сходят с ума от чудес ЛеоЛионель Месси во вторник прибил «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, и болельщики по всему миру соревнуются в бесконечных одах бомбардиру и проклинают его хейтеров. Мы собрали самое интересное. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Печальная судьба аутсайдеров. Что ждет «Енисей» и «Анжи» в случае вылета?Уже в 27-м туре красноярский клуб может оформить вылет из РПЛ. А вскоре за ним наверняка последуют и махачкалинцы. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Пропустить - преступление, даже если шашлык! Гид по миру футбола и хоккея на майские праздникиМы составили расписание ключевых футбольных и хоккейных событий, за которыми вам наверняка будет интересно следить на отдыхе. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Что и откуда достал Эмери? И почему «Арсенал» выиграл? Главное — о первых полуфиналах Лиги ЕвропыА вообще четверка английских клубов одержала всего лишь одну победу в первых полуфинальных матчах еврокубков. Станет ли «Зенит» чемпионом в самолете? Все интриги 27-го тура РПЛПитерский клуб пожалует в гости к «Ахмату», «Локомотив» - к «Арсеналу», а ЦСКА и «Динамо» проведутзаключительное в сезоне столичное дерби. Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу. Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева. Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга. Панарин забил спорный гол. Но «Коламбус» все равно проиграл«Бостон» и «Колорадо» сравняли счет в своих сериях. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге. Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета. Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 27-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.