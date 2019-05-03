Марселино Гарсия Тораль: На 90-й минуте счет для «Валенсии» был хорошим, на 91-й – стал плохим - Советский спорт
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03 мая 2019 12:25ФутболЛипкин Антон

Марселино Гарсия Тораль: На 90-й минуте счет для «Валенсии» был хорошим, на 91-й – стал плохим

«Валенсия» проиграла «Арсеналу», пропустив третий гол в компенсированное время.

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль подвел итоги первого матча ½ финала Лиги Европы с «Арсеналом» (1:3) на «Эмирейтс Стэудиум» в Лондоне.

«Мы хорошо приспособились к системе «Арсенала» и не многое позволили сопернику, – приводит Marca слова испанца. – Обидно, что они забили один гол после ввода мяча из аута, а второй – когда в штрафной площади был только один игрок.

Нам противостояли два очень хороших нападающих, которые, даже не знаю, сколько миллионов стоят. В игре нельзя упустить ни одну деталь, хотя я бы не назвал это ошибками.

У нас были шансы сделать счет 2:2. Думаю, игра получилась равной. «Арсенал» имел небольшое преимущество, но сыграл намного эффективнее. На 90-й минуте счет для нас был хорошим, а на 91-й – стал плохим.

Но мы до конца будем сохранять оптимизм и бороться. Мы не заслужили такого результата, как не заслужили последнего гола. Возможно, в следующий четверг на «Месталье» «Валенсия» забьет на 90-й минуте и пройдет дальше».

Напомним, «Валенсия» открыла счет в матче, но быстро пропустила два гола от француза Александра Ляказетта, а в компенсированное ко второму тайму время габонец Пьер-Эмерик Обамеянг забил третий мяч.

Ответный матч пройдет 9 мая на стадионе «Месталья» в Валенсии.

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