Дубли Прошлякова и Данилина принесли «молодежке» «Спартака» победу над «Уралом»

«Спартак» победил «Урал» (5:1) в 27-м туре молодежного первенства.
В первом тайме дублем отметился капитан красно-белых Данила Прошляков, на счету которого теперь 19 голов в турнире. Еще один мяч на счету полузащитника Максима Данилина. На это «Урал» ответил голом полузащитника Александра Волчкова.
После перерыва сначала полузащитник «Спартака» Илья Мазуров реализовал пенальти, после чего Данилин оформил дубль и установил окончательный счет в матче.
«Спартак» набрал 54 очка и остается на втором месте. У «Урала» 19 очков и 13-я позиция.
В следующем туре «Спартак» сыграет дома с «Уфой», а «Урал» – в гостях с «Оренбургом».
Напомним, победителем молодежного первенства досрочно стал ЦСКА.
Молодежное первенство
27-й тур
«Урал» (Екатеринбург) – «Спартак» (Москва) – 1:5 (1:3)
Голы: Волчков, 28 – Прошляков, 14, 41. Данилин, 27, 78. Мазуров, 50, с пенальти.
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