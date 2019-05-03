Дубли Прошлякова и Данилина принесли «молодежке» «Спартака» победу над «Уралом» - Советский спорт
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03 мая 2019 12:55ФутболЛипкин Антон

Дубли Прошлякова и Данилина принесли «молодежке» «Спартака» победу над «Уралом»

Красно-белые остаются на втором месте в молодежном первенстве.

«Спартак» победил «Урал» (5:1) в 27-м туре молодежного первенства.

В первом тайме дублем отметился капитан красно-белых Данила Прошляков, на счету которого теперь 19 голов в турнире. Еще один мяч на счету полузащитника Максима Данилина. На это «Урал» ответил голом полузащитника Александра Волчкова.

После перерыва сначала полузащитник «Спартака» Илья Мазуров реализовал пенальти, после чего Данилин оформил дубль и установил окончательный счет в матче.

«Спартак» набрал 54 очка и остается на втором месте. У «Урала» 19 очков и 13-я позиция.

В следующем туре «Спартак» сыграет дома с «Уфой», а «Урал» – в гостях с «Оренбургом».

Напомним, победителем молодежного первенства досрочно стал ЦСКА.

Молодежное первенство
27-й тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Спартак» (Москва) – 1:5 (1:3)
Голы: Волчков, 28 – Прошляков, 14, 41. Данилин, 27, 78. Мазуров, 50, с пенальти.

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