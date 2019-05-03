Месси выбран игроком недели в Лиге чемпионов (фото)

Форвард «Барселоны» Лионель Месси выбран болельщиками игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный твиттер турнира.
В среду 31-летний аргентинец сделал дубль в первом матче ½ финала с «Ливерпулем» (3:0) на стадионе «Камп Ноу». Месси забил два гола во втором тайме, второй из них – ударом со штрафного. Теперь у нападающего 600 голов за «Барселону».
Напомним, в число номинантов также входили партнер Месси по атаке каталонцев – Луис Суарес и два полузащитника «Аякса» – Френки де Йонг и Донни ван де Бек. Голосование проходило на официальном сайте УЕФА.
Ответные матчи пройдут на следующей неделе: 7 мая «Ливерпуль» примет «Барселону» на стадионе «Энфилд», а 8 мая «Аякс» сыграет на «Амстердам Арене» с «Тоттенхэмом».
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