Источник: Абрамович не собирается продавать «Челси» Продажа «Челси» не входит в планы российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Ранее СМИ сообщали, что Абрамович ведет переговоры с самым богатым человеком Великобритании Джимом Рэтклиффом. Утверждалось, что сумма сделки составила бы 2,9 миллиарда евро. По данным Sky Sports, российский бизнесмен ни с кем не обсуждал возможную продажу клуба и вообще не рассматривает такой вариант.

Напомним, что Роман Абрамович не живет в Англии с апреля 2018 года из-за проблем с визой. Ранее бизнесмен регулярно посещал домашние матчи «Челси».

Россиянин владеет английским клубом с 2003 года. При нем «Челси» пять раз становился чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов-2011/12.