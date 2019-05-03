Источник: Абрамович не собирается продавать «Челси»

Ранее СМИ сообщали, что Абрамович ведет переговоры с самым богатым человеком Великобритании Джимом Рэтклиффом. Утверждалось, что сумма сделки составила бы 2,9 миллиарда евро. По данным Sky Sports, российский бизнесмен ни с кем не обсуждал возможную продажу клуба и вообще не рассматривает такой вариант.
Напомним, что Роман Абрамович не живет в Англии с апреля 2018 года из-за проблем с визой. Ранее бизнесмен регулярно посещал домашние матчи «Челси».
Россиянин владеет английским клубом с 2003 года. При нем «Челси» пять раз становился чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов-2011/12.
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