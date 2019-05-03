Вратарь «Витесса» покинет клуб из-за конфликта со Слуцким - Советский спорт
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03 мая 2019 14:45ФутболКоноплев Александр

Вратарь «Витесса» покинет клуб из-за конфликта со Слуцким

Арендованный у «Челси» 36-летний вратарь «Витесса» Эдуардо не собирается оставаться в голландском клубе.

Виной тому — конфликт с российским наставником клуба Леонидом Слуцким, утверждает ad.nl. По сообщению источника, несколько недель назад португальский голкипер не поздоровался с тренером, после чего потерял место в основном составе. Свой последний матч за «Витесс» чемпион Европы 2016 года провел 30 марта, а место в воротах с тех пор занимает 35-летний Ремко Пасвер. Отмечается, что Эдуардо мог остаться в голландском клубе, но он решил вернуться в «Челси».

Всего «Витесс» летом 2019 года могут покинуть 16 футболистов: у шести игроков истекают арендные соглашения, четверо футболистов не устраивают Слуцкого по игровым качествам, у пятерых заканчиваются контракты, а Арнолд Крейсвейк завершит карьеру из-за травмы спины.

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