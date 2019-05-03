Ван Перси завершит карьеру футболиста 12 мая

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-Петербурге Бойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.

Тарасенко бьется с Радуловым, «Каролина» громит «Айлендерс» (там 3-0 в серии, и это невероятно!) «Даллас» сравнял счет в серии, а «Каролина» уничтожила «Айлендерс».

Александр Шлеменко: Андраде неудобен никому, а Исмаилов мне не интересен Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Вискарди Андраде, который пройдет 4 апреля, а также заявил, что Магомед Исмаилов в качестве потенциального соперника его не интересует.

Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец! Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.

За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге «Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.

Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не там Удивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.

Николай Прохоркин: Доказывать мне ничего не надо, просто хочу играть! Нападающий СКА Николай Прохоркин дал большое интервью «Советскому спорту».

Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мной Голландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Дацюку скоро стукнет 41 год, и он попрощался со СКА. Где продолжит карьеру «Волшебник»? Межсезонье в хоккее – вещь своеобразная. Клубный сезон в Европе подошел к концу и остается лишь не спать ночами или под крепкий утренний кофе буровить обзоры матчей НХЛ. И, конечно же, следить за переходами игроков и тренеров.

В школах надо вводить новый предмет – «Месси». В соцсетях сходят с ума от чудес Лео Лионель Месси во вторник прибил «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, и болельщики по всему миру соревнуются в бесконечных одах бомбардиру и проклинают его хейтеров. Мы собрали самое интересное.

Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа? Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?