Ван Перси завершит карьеру футболиста 12 мая

36-летний форвард намерен попрощаться с футболом в последней домашней игре чемпионата — во встрече 34-го тура против «Ден Хаага», утверждает ad.nl. Она состоится 12 мая.
Ван Перси объявил о завершении карьеры в октябре 2018 года. Кроме «Фейеноорда» он выступал за «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче». Ван Перси — чемпион и обладатель Кубка Англии, победитель Кубка УЕФА и медалист двух чемпионатов мира. На его счету рекордные 50 голов в 102 играх за сборную Голландии.
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу. Тарасенко бьется с Радуловым, «Каролина» громит «Айлендерс» (там 3-0 в серии, и это невероятно!)«Даллас» сравнял счет в серии, а «Каролина» уничтожила «Айлендерс». Александр Шлеменко: Андраде неудобен никому, а Исмаилов мне не интересенБывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Вискарди Андраде, который пройдет 4 апреля, а также заявил, что Магомед Исмаилов в качестве потенциального соперника его не интересует. Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России. Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева. Николай Прохоркин: Доказывать мне ничего не надо, просто хочу играть!Нападающий СКА Николай Прохоркин дал большое интервью «Советскому спорту». Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Дацюку скоро стукнет 41 год, и он попрощался со СКА. Где продолжит карьеру «Волшебник»?Межсезонье в хоккее – вещь своеобразная. Клубный сезон в Европе подошел к концу и остается лишь не спать ночами или под крепкий утренний кофе буровить обзоры матчей НХЛ. И, конечно же, следить за переходами игроков и тренеров. В школах надо вводить новый предмет – «Месси». В соцсетях сходят с ума от чудес ЛеоЛионель Месси во вторник прибил «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, и болельщики по всему миру соревнуются в бесконечных одах бомбардиру и проклинают его хейтеров. Мы собрали самое интересное. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Евгений Ловчев: Играли равные команды, но у «Барсы» есть МессиНаш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» - «Ливерпуль». Дождались Знарка, но не дождались БыковаОдна живая легенда в КХЛ вернулась, вторая остановилась на полпути. Малкин, соберись! Из-за его удалений сборная России получила четыре гола из шестиСборная России уступила «Тре Крунур» 4:6 в вынесенном матче Чешских хоккейных игр. Разочаровали те, на кого мы смотрели с надеждой. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Посмотрели на Месси? Теперь смотрите на «Рубин»! Гид по миру футбола и хоккея на майские праздникиМы составили расписание ключевых футбольных и хоккейных событий, за которыми вам наверняка будет интересно следить на отдыхе. Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть. Месси – Роналду – 600:600! «Ливерпуль» не добрался до рекорда БердыеваОформив дубль в ворота «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов, лидер «Барселоны» Лионель Месси догнал Криштиану Роналду по числу голов на клубном уровне. Мы собрали все цифры вместе.
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