Ван Перси завершит карьеру футболиста 12 мая - Советский спорт
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03 мая 2019 14:56ФутболКоноплев Александр

Ван Перси завершит карьеру футболиста 12 мая

Нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси пропустит матч последнего тура чемпионата Голландии 15 мая.

36-летний форвард намерен попрощаться с футболом в последней домашней игре чемпионата — во встрече 34-го тура против «Ден Хаага», утверждает ad.nl. Она состоится 12 мая.

Ван Перси объявил о завершении карьеры в октябре 2018 года. Кроме «Фейеноорда» он выступал за «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче». Ван Перси — чемпион и обладатель Кубка Англии, победитель Кубка УЕФА и медалист двух чемпионатов мира. На его счету рекордные 50 голов в 102 играх за сборную Голландии.

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