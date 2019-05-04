Анатолий Бышовец: Думаю, «Зенит» закончит чемпионат на первом месте Известный российский специалист Анатолий Бышовец предрекает «Зениту» чемпионство в сезоне-2018/19.

По словам экс-тренера сборной России, в текущем сезоне петербуржцам помогла внутрикомандная конкуренция.

— В успехе «Зенита» решающую роль сыграл приход Сергея Семака и достаточный потенциал игроков, хотя, может быть, порой не хватало стабильности и качества игры. У «Зенита» есть достаточный отрыв от «Локомотива». Инерция, набранная в последних матчах, и по качеству, и по уверенности игроков должна помочь. Она внушает оптимизм. Думаю, «Зенит» закончит этот чемпионат на первом месте.

В структуре команды, в организации игры в каждой из линий появилось больше стабильности с приходом Ракицкого и Барриоса. В атаке отмечу Азмуна. Семаку удалось создать в «Зените» конкурентную среду, и это привело к победам, — цитирует Бышовца «Московский комсомолец».

«Зенит» опережает «Локомотив» на восемь очков за четыре тура до конца чемпионата. Сине-бело-голубые могут завоевать титул досрочно, если 4 мая победят в Грозном, а железнодорожники потеряют очки в Туле в матче с местным «Арсеналом».