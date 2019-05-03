«Реал» может объявить о трансфере Азара уже в мае

Полузащитник «Челси» Эден Азар может официально стать игроком «Реала» уже в мае, сообщает Marca.
За три тура до конца примеры сезон для «Реала» фактически завершен: команда обеспечила себе третье место и путевку в Лигу чемпионов. При этом «Челси» продолжает борьбу в двух турнирах: за попадание в топ-4 премьер-лиги и победу в Лиге Европы. Именно это обстоятельство пока откладывает финальные переговоры по трансферу.
Не исключено, что в случае непопадания «Челси» в финал Лиги Европы о трансфере 28-летнего может быть официально объявлено уже 12 мая, после заключительного тура премьер-лиги.
Правда, «Реал» обычно не сообщает о приобретениях до окончания сезона. В этой связи стороны могут дождаться 19 мая, когда «королевский клуб» проведет свой последний матч чемпионата с «Бетисом».
Если же «Челси» пройдет «Айнтрахт» и выйдет в финал Лиги Европы, то новость о переходе полузащитника вряд ли появиться раньше 29 мая, когда в Баку определится победитель турнира.
Добавим, что «Реал» и «Челси» продолжают согласовывать стоимость трансфера. Несмотря на то, что до окончания срока контракта Азара остается всего один год, «синие» рассчитывают получить за него 140 миллионов евро.
Сначала «Реал» считал эту цену завышенной, однако чем больше команда проигрывала по ходу сезона, тем больше президент клуба Флорентино Перес склонялся к тому, чтобы установить новый трансферный рекорд клуба и заплатить «Челси» требуемую сумму.
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