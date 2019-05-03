«Рубин» – «Оренбург». Стартовые составы команд - Советский спорт
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03 мая 2019 15:32ФутболЛипкин Антон

«Рубин» – «Оренбург». Стартовые составы команд

«Рубин» примет «Оренбург» в 27-м туре премьер-лиги.

Главные тренеры «Рубина» и «Оренбурга» Курбан Бердыев и Владимир Федотов назвали составы на матч команд в 27-м туре премьер-лиги.

«Рубин»: Коновалов, Степанов, Сорокин, Камболов, Уремович, Цаллагов, Башкиров, Коновалов, Подберезкин, Байрамян, Полоз.
Запасные: Бабурин, Тушев, Микушин, Абдуллин, Агапов, Калинин, Устинов, Акбашев, Могилевец, Пантелеев, Сагитов, Шекари.

«Оренбург»: Фролов, Терехов, Шахов, Сиваков, Малых, Сутормин, Афонин, Мишкич, Попович, Деспотович, Маляров.
Запасные: Довбня, Кеняйкин, Козлов, Чуканов, Алвеш, Чиркин, Галаджан.

Напомним, матч «Рубин» – «Оренбург» пройдет 3 мая на «Казань Арене» в Казани. Начало – 16:30 (мск).

После 26 туров у «Оренбурга» 36 очков и седьмое место, у «Рубина» – 32 очка и 11-е место.

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