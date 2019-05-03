«Рубин» – «Оренбург». Стартовые составы команд

Главные тренеры «Рубина» и «Оренбурга» Курбан Бердыев и Владимир Федотов назвали составы на матч команд в 27-м туре премьер-лиги.
«Рубин»: Коновалов, Степанов, Сорокин, Камболов, Уремович, Цаллагов, Башкиров, Коновалов, Подберезкин, Байрамян, Полоз.
Запасные: Бабурин, Тушев, Микушин, Абдуллин, Агапов, Калинин, Устинов, Акбашев, Могилевец, Пантелеев, Сагитов, Шекари.
Наш состав на матч #РубинОренбург pic.twitter.com/RJd1zSND82— «Рубин» Казань (@fcrk) May 3, 2019
«Оренбург»: Фролов, Терехов, Шахов, Сиваков, Малых, Сутормин, Афонин, Мишкич, Попович, Деспотович, Маляров.
Запасные: Довбня, Кеняйкин, Козлов, Чуканов, Алвеш, Чиркин, Галаджан.
Состав #ФКОренбург на матч #РубинОренбург @fcrk @fcorenburg @rfpl pic.twitter.com/cBjmhZ2jkl— ФК Оренбург (@fcorenburg) May 3, 2019
Напомним, матч «Рубин» – «Оренбург» пройдет 3 мая на «Казань Арене» в Казани. Начало – 16:30 (мск).
После 26 туров у «Оренбурга» 36 очков и седьмое место, у «Рубина» – 32 очка и 11-е место.