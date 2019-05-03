Дубль Соболева принес «Енисею» волевую победу над «Анжи» (видео) - Советский спорт
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03 мая 2019 15:56ФутболЛипкин Антон

Дубль Соболева принес «Енисею» волевую победу над «Анжи» (видео)

«Анжи» доигрывал матч вдесятером.

«Енисей» одержал победу над «Анжи» (3:1) в матче 27-го тура премьер-лиги на стадионе «Центральный» в Красноярске.

Первый тайм завершился в пользу гостей, которые вышли вперед благодаря голу форварда Павла Долгова.

На 58-й минуте «Анжи» остался вдесятером после удаления полузащитника Роланда Гиголаева.

В итоге вышедший в перерыве на замену форвард Александр Соболев оформил дубль за три минуты. А окончательный счет в матче установил нигериец Фегор Огуде.

Таким образом, «Енисей» набрал 19 очков и до одного очка сократил отставание от «Анжи», оставшись при этом на последнем месте.

В 28-м туре 10 мая «Анжи» сыграет дома с «Арсеналом», а 11 мая «Енисей» – с «Краснодаром».

РПЛ
27-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Анжи» (Махачкала) – 3:1 (0:1)
Голы: Соболев, 63, 66. Огуде, 82 – Долгов, 35.

«Енисей»: Нестеренко, Комков (Комолов, 67), Сарр, Грицаенко, Гаджибеков, Данченко, Торбинский, Зотов, Огуде, Костюков (Соболев, 46), Кутьин (Семакин, 78).

«Анжи»: Дюпин, Гиголаев, Гапон, Калошин, Удалый, Ахъядов, Ондуа, Кулик (Иванченко, 25), Закиров, Понсе (Эльмурзаев, 62), Долгов (Лескано, 73).

Предупреждения: Торбинский, 8. Комков, 26 – Гапон, 5. Понсе, 12. Гиголаев, 28. Ахъядов, 40. Ондуа, 79.
Удаление: Гиголаев, 58 (вторая желтая карточка).

Главный судья: Павел Кукуян (Сочи).
Красноярск. Стадион «Центральный».

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