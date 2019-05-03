СМИ: «Интер» и «Ювентус» начали переговоры по трансферу Икарди Ранее сообщалось, что в сделку может войти нападающий туринского клуба Мойзе Кин.

Форвард «Интера» Мауро Икарди покинет миланский клуб в летнее межсезонье. Об этом сообщает Corriere di Torino.

Согласно источнику, основным претендентом на игрока является «Ювентус». Отмечается, что стороны провели переговоры в Лондоне, в ходе которых выяснилось, что чемпион Италии готов выложить за 26-летнего аргентинца 60 млн евро, однако, «Интер» хочет выручить с продажи своего футболиста 80 млн евро.

В нынешнем сезоне форвард провел во всех турнирах 33 матча, забил 16 голов и сделал 5 голевых передач.