СМИ: «Интер» и «Ювентус» начали переговоры по трансферу Икарди

Форвард «Интера» Мауро Икарди покинет миланский клуб в летнее межсезонье. Об этом сообщает Corriere di Torino.
Согласно источнику, основным претендентом на игрока является «Ювентус». Отмечается, что стороны провели переговоры в Лондоне, в ходе которых выяснилось, что чемпион Италии готов выложить за 26-летнего аргентинца 60 млн евро, однако, «Интер» хочет выручить с продажи своего футболиста 80 млн евро.
В нынешнем сезоне форвард провел во всех турнирах 33 матча, забил 16 голов и сделал 5 голевых передач.
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