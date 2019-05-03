УЕФА назвал игрока недели в Лиге Европы

Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.
Напомним, в первом матче ½ финала с «Валенсией» французский нападающий отметился голом (3:1).
В голосовании он опередил своего партнера по команде – Пьера-Эмерика Обамеянга, который также поразил ворота испанского клуба.
В число претендентов попимом Ляказетта и Обамеянга вошли: полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик и голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп.
Добавим, что ответные матчи пройдут 9 мая.
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