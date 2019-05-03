Олег Данченко – об игре с «Анжи»: Тяжелая игра. Удаление помогло «Енисею» «Енисей» набрал 19 очков и сократил отставание от «Анжи» до одного балла, оставшись на последнем месте.

Защитник «Енисея» Олег Данченко прокомментировал домашнюю победу над «Анжи» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

«Матч действительно получился тяжелый. Первые минуты мы пытались атаковать и прессинговать, но у нас не получалось. К концу первого тайма «Анжи» начал раскрываться и где-то начала завязываться игра. Первый тайм мы сыграли плохо, а вот во втором прибавили. Плюс удаление нам помогло, и я думаю, что сыграли мы очень хорошо.

Что мешает «Енисею» так играть постоянно и не ждать ошибки от соперника? Не могу сказать. Мы стараемся напирать с каждой игрой. Мы все прекрасно понимали, что на второй тайм нам надо было выходить и обыгрывать соперника. У нас сумасшедшая поддержка, спасибо всем болельщикам», – цитирует игрока Sport24.ru.