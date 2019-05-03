Известный музыкант пообещал не допустить уход Гвардиолы в «Ювентус» - Советский спорт
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03 мая 2019 17:28ФутболКоноплев Александр

Известный музыкант пообещал не допустить уход Гвардиолы в «Ювентус»

Основатели группы Oasis Ноэл и Лиам Галлахеры в эфире радиостанции RTL выразили мнение, что их любимый клуб «Манчестер Сити» должен тренировать испанец Хосеп Гвардиола.

— Для победы в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» не хватает везения, но всегда есть следующий сезон. Не обязательно выигрывать каждый год. Я всегда смотрю, где пройдет финал Лиги чемпионов. Если в Баку, то туда не обязательно ехать, а вот финал в Риме нужно выигрывать обязательно, — сказал Ноэл.

— Гвардиола в «Ювентусе»? Нет. Этого никогда не будет, лично этого не допущу. Пеп — отличный парень и отличный тренер, — добавил Лиам.

Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. При нем «горожане» завоевали четыре трофея.

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