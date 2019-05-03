«Арсенал» осудил нацистские приветствия фанатов на матче с «Валенсией» Неустановленные болельщики «Арсенала» показывали нацистское приветствие во время полуфинального матча Лиги Европы против «Валенсии» (3:1).

Антидискриминационная организация Kick It Out заявила, что это были «вопиющие, непростительные и шокирующие расистские жесты». В полиции сообщили, что у них есть видеозапись оскорбительного поведения фанатов, но их личности пока не установлены. Лондонский клуб уже осудил действия своих болельщиков.

— Мы полностью осуждаем такое поведение. Этому нет места ни в обществе, ни в футболе. Мы продолжаем поощрять фанатов, сообщающих о подобных инцидентах и ​​дающих свидетельские показания ради принятия эффективных мер к нарушителям, — передает BBC слова представителя «канониров».

Ответный полуфинальный матч Лиги Европы между «Арсеналом» и «Валенсией» пройдет 9 мая.