«Арсенал» осудил нацистские приветствия фанатов на матче с «Валенсией»

Антидискриминационная организация Kick It Out заявила, что это были «вопиющие, непростительные и шокирующие расистские жесты». В полиции сообщили, что у них есть видеозапись оскорбительного поведения фанатов, но их личности пока не установлены. Лондонский клуб уже осудил действия своих болельщиков.
— Мы полностью осуждаем такое поведение. Этому нет места ни в обществе, ни в футболе. Мы продолжаем поощрять фанатов, сообщающих о подобных инцидентах и дающих свидетельские показания ради принятия эффективных мер к нарушителям, — передает BBC слова представителя «канониров».
Ответный полуфинальный матч Лиги Европы между «Арсеналом» и «Валенсией» пройдет 9 мая.
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