СМИ: Зидан выступил против трансфера Неймара в «Реал» Форвард «ПСЖ» Неймар не перейдет в «Реал» по решению главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

По сообщению Fox Sports, президент «Реала» Флорентино Перес начал работу над трансфером бразильца, однако столкнулся с сопротивлением Зидана. Французскому специалисту не нравится эгоистичный стиль игры Неймара и его высокая трансферная стоимость. Также Зидан не приветствует походы футболиста по ночным клубам.

Ранее AS назвал планы «Реала» на летнее трансферное окно. Неймар отсутствует в шорт-листе мадридцев.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел за «ПСЖ» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч.