СМИ: Зидан выступил против трансфера Неймара в «Реал»

По сообщению Fox Sports, президент «Реала» Флорентино Перес начал работу над трансфером бразильца, однако столкнулся с сопротивлением Зидана. Французскому специалисту не нравится эгоистичный стиль игры Неймара и его высокая трансферная стоимость. Также Зидан не приветствует походы футболиста по ночным клубам.
Ранее AS назвал планы «Реала» на летнее трансферное окно. Неймар отсутствует в шорт-листе мадридцев.
В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел за «ПСЖ» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч.
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону. «Зенит» может стать чемпионом в самолете! Все интриги 27-го тура РПЛПитерский клуб пожалует в гости к «Ахмату», «Локомотив» - к «Арсеналу», а ЦСКА и «Динамо» проведут заключительное в сезоне столичное дерби. Евгений Ловчев: В финале Лиги Европы сыграют «Челси» и «Арсенал», их цель - Лига чемпионовНаш обозреватель - о полуфинальных матчах Лиги Европы. Николай Прохоркин: Доказывать мне ничего не надо, просто хочу играть!Нападающий СКА Николай Прохоркин дал большое интервью «Советскому спорту». Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. Малкин, соберись! Из-за его удалений сборная России получила четыре гола из шестиСборная России уступила «Тре Крунур» 4:6 в вынесенном матче Чешских хоккейных игр. Разочаровали те, на кого мы смотрели с надеждой. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Его зовут Никита. Что нужно знать о нашем парне, идущем на драфт НБАНа днях в НБА закончился прием заявок на драфт-2019, который состоится 20 июня в Нью-Йорке. Единственным россиянином, которые примет в нем участие, является 18-летний защитник «Автодора» Никита Михайловский. 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Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. Видео всех голов 27-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 27-го тура чемпионата России.