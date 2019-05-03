«Ростов» представил кружки с Карпиным (фото)

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Ранее «Ростов» представил пепельницы с клубной символикой, вызвав негативную реакцию болельщиков. Тем не менее пепельницы под видом вазочки для драгоценностей до сих пор продаются в официальных магазинах.
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