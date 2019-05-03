Жиго перенес операцию и больше не сыграет в этом сезоне - Советский спорт
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03 мая 2019 18:12ФутболГичунцев Артур

Жиго перенес операцию и больше не сыграет в этом сезоне

Отметим, что французский футболист получил травму в сентябре 2018 года и вернулся в строй лишь в апреле.

Сегодня, 3 мая, защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго был прооперирован. Об этом информирует персс-служба красно-белых.

Отмечается, что игроку сделана частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава. Срок реабилитации составит один месяц.

В текущем сезоне 25-летний защитник провел 11 матчей, забил один гол и отдал один голевой пас.

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