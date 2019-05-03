Пенев ушел из софийского ЦСКА после трех месяцев в клубе Главный тренер софийского ЦСКА Любослав Пенев покинул свой пост.

52-летний специалист проработал в клубе всего три месяца. Он уже обвинил руководство в отсутствии поддержки.

— Три месяца назад я согласился возглавить ЦСКА в очень сложное для клуба время. У меня было огромное желание сделать все возможное, чтобы добиться того, что ЦСКА заслуживает — чемпионства и Кубка Болгарии. Но руководство клуба не поддерживало меня, — цитирует Пенева Gol.bg.

За пять туров до конца чемпионата ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице лиги, отставая от «Лудогорца» на пять очков.

Будучи футболистом, Пенев выступал за «Валенсию», «Атлетико» и «Сельту». С 2011 по 2014 год он был главным тренером сборной Болгарии.