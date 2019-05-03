«Рубин» обыграл «Оренбург» и одержал первую победу в РПЛ за последние восемь матчей

Футболисты «Рубина» нанесли поражение «Оренбургу» в домашнем матче 27-го тура РПЛ – 2:0.
В составе победителей отличились Евгений Башкиров, а также Дмитрий Полоз. Он реализовал пенальти.
Таким образом, команда Курбана Бердыева одержала первую победу в РПЛ за последние 8 матчей и вышла на 9-е место в таблице, набрав 35 очков. «Оренбург» по-прежнему занимает 7-ю позицию (36 баллов).
10 мая «Рубин» сыграет в гостях с московским «Локомотивом», а «Оренбург» в тот же день примет «Урал».
РПЛ
27-й тур
«Рубин» – «Оренбург» – 2:0 (1:0)
Голы: Сиваков (автогол), 35; Полоз (пенальти), 77.
«Рубин»: Коновалов, Степанов (Калинин, 84), Цаллагов, Уремович, Камболов, Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 69), Байрамян, Башкиров, Сорокин, Полоз (Сагитов, 87).
«Оренбург»: Фролов, Терехов, Шахов, Малых, Сиваков, Попович, Афонин (Галаджан, 81), Мишкич, Маляров (Рикарду Алвеш, 46), Деспотович, Сутормин.
Предупреждения: Попович, 27; Цаллагов, 31; Малых, 45; Сиваков, 76.