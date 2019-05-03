Форвард «Енисея»: Не чувствую себя героем матча с «Анжи» Игрок оформил дубль и помог своей команде одержать победу.

Нападающий «Енисея» Александр Соболев обсудил с клубной пресс-службой матч с махачкалинским «Анжи» в 27-м туре РПЛ (3:1).

«Не чувствую себя героем матча. Просто повлиял тот факт, что было удаление и нам стало немножко легче вскрыть их оборону. Повезло, что забили сразу и потом уже стало проще. Затем забили второй и дальше игра пошла как по накатанной.

У них удалили защитника и появились свободные зоны, которыми мы воспользовались, забили гол, потом второй, затем довели до третьего мяча и спокойно закончили эту встречу.

Второй тайм лучший у «Енисея» в домашних играх этой весной? Наверное, да. И по самоотдаче, и по самой игре, наверное, один из лучших таймов, потому что мы проигрываем в один мяч, терять уже нечего и нужно идти вперед и забивать, поэтому все ребята в себя поверили, что мы можем отыграться и выиграть эту встречу. И у нас все получилось», – заявил форвард.