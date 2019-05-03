Криштиану Роналду: Переход в «Барселону»? Я там никому не нравлюсь Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду объяснил, почему его не будет в «Барселоне».

Футболист с 2009 по 2018 год выступал за принципиального соперника «Барселоны» – мадридский «Реал».

– Каждый раз, когда я бываю в Мадриде, люди говорят: «Рон, это твой дом». Переход в «Барселону»? Нет, это не для меня. Я бывал у них несколько раз — я там никому не нравлюсь. Но это нормально – мы были соперниками столько лет, – сказал Роналду в интервью El Pais.

В текущем сезоне нападающий провел за «Ювентус» 40 матчей во всех турнирах, забив 27 мячей и сделав 13 голевых передач.