Криштиану Роналду: Переход в «Барселону»? Я там никому не нравлюсь - Советский спорт
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03 мая 2019 19:29ФутболКоноплев Александр

Криштиану Роналду: Переход в «Барселону»? Я там никому не нравлюсь

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду объяснил, почему его не будет в «Барселоне».

Футболист с 2009 по 2018 год выступал за принципиального соперника «Барселоны» – мадридский «Реал».

– Каждый раз, когда я бываю в Мадриде, люди говорят: «Рон, это твой дом». Переход в «Барселону»? Нет, это не для меня. Я бывал у них несколько раз — я там никому не нравлюсь. Но это нормально – мы были соперниками столько лет, – сказал Роналду в интервью El Pais.

В текущем сезоне нападающий провел за «Ювентус» 40 матчей во всех турнирах, забив 27 мячей и сделав 13 голевых передач.

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