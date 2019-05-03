Курбан Бердыев – после победы над «Оренбургом»: Какой-то прогресс в игре «Рубина» есть

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал комментарий после победы над «Оренбургом» в 27-м туре чемпионата России (2:0).
«Как я и предполагал, тяжелая игра. С первым голом повезло. В целом, я думаю, ребята заслужили победу. Лучшая игра по качеству у «Рубина» в этом году? В каких-то моментах, можно так сказать. Мы идем к этому в каждой игре. Моментов становится все больше и больше. Какой-то прогресс в этом есть.
Башкиров? Он выполняет большой объем работы, есть нацеленность на борьбу. Есть технический брак, но, в целом, есть удовлетворение от его игры. Игрой футболистов, вышедших на замену, в целом, доволен. Степанов уже поднаелся, Подберезкин тоже подустал, Могилевец хорошо вышел, Сагитов тоже неплохо», – передает слова специалиста Sport24.ru.
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