Пять игроков лондонского «Арсенала» вошли в команду недели Лиги Европы

Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт, признанный игроком недели в Лиге Европы, вошел в символическую сборную по итогам первых полуфинальных матчей турнира.
Отмечается, что кроме французского футболиста «пушкарей» представили Сеад Колашинац, Гранит Джака, Энсли Мейтленд-Найлз и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Полный состав выглядит следующим образом:
Кевин Трапп («Айнтрахт»), Сеад Колашинац («Арсенал»), Давид Луис («Челси»), Муктар Диакаби («Валенсия»), Эмерсон («Челси»), Педро («Челси»), Гранит Джака («Арсенал»), Рубен Лофтус-Чик («Челси»), Энсли Мейтленд-Найлз («Арсенал»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Александр Ляказетт («Арсенал»).
Напомним, «Арсенал» на домашней арене обыграл «Валенсию», а «Челси» сыграл вничью с немецким «Айнтрахтом».
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