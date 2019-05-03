Владимир Федотов: В матче с «Рубином» случилось недоразумение в лице судьи Встреча прошла в Казани.

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов высказался после поражения от «Рубина» в гостевом матче 27-го тура РПЛ (0:2).

«Наверное, нужно начать с того, что не все получилось в первом тайме. То, что планировали, не удалось. Не обостряли игру, когда были моменты. Контролировали игру, ничего не давали создавать сопернику. Пропустили быструю атаку и досадный рикошет, нужно посмотреть. На мой взгляд, вратарь немножко рано покинул ворота, реагируя на этот прострел или удар. Сложно сказать, тем не менее пропустили этот обидный гол. В дальнейшем во втором тайме все было под контролем, нагнетали, создали ряд неплохих моментов, хочу отметить игру вратаря.

Потом случилось это недоразумение в лице судьи, который поставил очередной пенальти придуманный. На ходу мяч попал там в ребра и здесь уже было сложно. Тем не менее, я благодарен команде, они не опустили руки, доиграли до конца. Еще были моменты, но, к сожалению, реализация оставляет желать лучшего», – цитирует специалиста Sport24.ru.