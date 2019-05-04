Массимилиано Аллегри: Во втором тайме у «Торино» практически не было ударов по воротам

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий после матча с «Торино» (1:1) в 35-м туре серии А.
«Поражение было бы незаслуженным, мы показали хорошую игру. Мы сделали несколько неудачных передач перед воротами соперника, но у «Торино» практически не было ударов по воротам во втором тайме.
Мы подарили сопернику гол после вбрасывания, после этого они были опасны только в контратаках.
Я должен похвалить своих парней, потому что они всегда прилагают максимум усилий, даже после победы в чемпионате», – приводит слова Аллегри «Газета.Ru» со ссылкой на Football Italia.
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