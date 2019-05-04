Хави может стать главным тренером «Бетиса» - Советский спорт
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04 мая 2019 09:36Футбол

Хави может стать главным тренером «Бетиса»

Об этом сообщает Sport.es.

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес получил предложение о работе в качестве главного тренера.

Согласно источнику, испанский футболист, который объявил о завершении карьеры по окончании сезона, привлек внимание «Бетиса». Отмечается, что 39-летний хавбек уже начал обучение на тренерскую лицензию категории УЕФА.

По информации издания, нынешний наставник «Бетиса» Кике Сетьен покинет клуб грядущим летом. В руководстве считают, что Хави сумеет заменить его и добиться поставленных целей.

Напомним, футболист является воспитанником «Барселоны». Он выступал за первую команду с 1998 по 2015 год. Также полузащитник выступал за сборную Испании, с которой становился чемпионом мира и Европы.

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