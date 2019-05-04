Ляказетт может перейти в «Барселону»

Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт рассматривается руководством «Барселоны» в качестве усиления атакующей линии.
Согласно источнику, трансфер французского нападающего может состояться в летнее межесезонье.
Отмечается, что игрок «пушкарей» станет главной целью каталонского клуба при условии, если не состоится переход Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико».
В нынешнем сезоне 27-летний Ляказетт отыграл 46 матчей, забил 18 голов и отдал 12 голевых передач.
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