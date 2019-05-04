Ляказетт может перейти в «Барселону» - Советский спорт
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04 мая 2019 11:29ФутболГичунцев Артур

Ляказетт может перейти в «Барселону»

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт рассматривается руководством «Барселоны» в качестве усиления атакующей линии.

Согласно источнику, трансфер французского нападающего может состояться в летнее межесезонье.

Отмечается, что игрок «пушкарей» станет главной целью каталонского клуба при условии, если не состоится переход Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико».

В нынешнем сезоне 27-летний Ляказетт отыграл 46 матчей, забил 18 голов и отдал 12 голевых передач.

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