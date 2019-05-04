«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Погба

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с полузащитником сборной Франции Полем Погба.
Согласно источнику, руководство одобрит его продажу, если заинтересованный клуб предложит за игрока 185 млн евро.
Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются мадридский «Реал» и «Ювентус».
В текущем сезоне 26-летний футболист провел во всех турнирха 46 матчей, забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.
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