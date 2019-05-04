«Томь» обыграла «Авангард» и одержала первую победу за последние пять матчей в ФНЛ - Советский спорт
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04 мая 2019 14:12ФутболГичунцев Артур

«Томь» обыграла «Авангард» и одержала первую победу за последние пять матчей в ФНЛ

Встреча прошла на стадионе «Труд».

Футболисты «Томи» нанесли поражение «Авангарду» в домашнем матче 35-го тура ФНЛ – 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Николай Калинский.

Таким образом, «Томь» впервые за последние пять матчей в ФНЛ набрала 3 очка. На данный момент команда занимает 3-е место в таблице. Что касается «Авангарда», то клуб из Курска занимает 7-ю позицию.

ФНЛ
35-й тур

«Томь» – «Авангард» – 1:0 (0:0)

Гол: Калинский, 56

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