«Урал» – «Спартак». Ломовицкий получил травму и покинул поле

Хавбек московского «Спартака» Александр Ломовицкий получил сотрясение мозга в гостевом матче 27-го тура РПЛ против «Урала». Об этом заявил главный тренер столичного клуба Олег Кононов.
Отметим, что в начале второй тайма место Ломовицкого занял полузащитник Александр Ташаев.
На данный момент команды так и не открыли счет – 0:0.
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