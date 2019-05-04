ЦСКА проиграл «Динамо» в матче молодежного первенства

Единственный мяч в компенсированное время матча забил полузащитник «Динамо» Роман Денисов (90+4).
После этой игры «Динамо» набрало 51 очко и поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице первенства. ЦСКА, имея в активе 61 очко, занимает первое место.
В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет против «Зенита», а «Динамо» на своем поле примет «Ростов».
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Молодежное первенство
27-й тур
ЦСКА – «Динамо» - 0:1 (0:0)
Гол: Денисов, 98 (0:1).
ЦСКА: Кырнац, Елеев (Абрамушкин, 90), Захаров, Ерохин, Савиных, Сильянов, Анисимов, Марадишвили (Шехов, 76), Тикнизян, Востриков (Ташаев, 83), Жиронкин.
«Динамо»: Лещук, Темников, Терехов (Мазурин, 61), Калачёв, Демьянов (Усанов, 61), Зорин, Тюкавин (Данилин, 61), Денисов, Липовой (Пухов, 72), Слепов (Владимиров, 89), Школик.
Предупреждения: Марадишвили, 67. Тикнизяе, 90.