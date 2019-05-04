Олег Кононов: Будем надеется, что Фернандо будет и дальше прогрессировать - Советский спорт
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04 мая 2019 16:20Футбол

Олег Кононов: Будем надеется, что Фернандо будет и дальше прогрессировать

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги выездного матча 27-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:0).

— В первую очередь, я доволен организацией каждого игрока, доволен командной игрой, которую мы показали. Игра была достаточно интересная, обе команды атаковали, были моменты. Но мы были ближе к победе, каждый игрок выложился на всю. Стоит отметить и Максименко, который сыграл отлично. Фернандо два матча отыграл хорошо, забил голы. Будем надеется, что он будет и дальше прогрессировать, — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что в следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет против «Уфы», а «Урал» на выезде встретится с «Оренбургом».

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