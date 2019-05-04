«Борнмут» в компенсированное время матча обыграл «Тоттенхэм», игравший второй тайм вдевятером - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 мая 2019 16:25Футбол

«Борнмут» в компенсированное время матча обыграл «Тоттенхэм», игравший второй тайм вдевятером

Футболисты «Тоттенхэма» проиграли «Борнмутом» в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии со счетом 0:1

Единственный мяч в этой встрече в компенсированное время матча забил Натан Аке

Добавим, что на 43-й минуте с поля был удален нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, а на 48-й минуте – защитник «шпор» Хуан Маркос Фойт.

После этой игры «Тоттенхэм», имея в активе 70 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Борнумут», набрав 45 очка, поднялся на 12-е место.

В заключительном туре чемпионата «Тоттенхэм» на своем сыграет против «Эвертона», а «Борнмут» в гостях встретится с «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии
37-й тур

«Борнмут» – «Тоттенхэм» - 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 - Аке (90+1).

«Борнмут»: Трэверс, Симпсон, Смит, Клайн, Аке, Айб (Муссе, 76), Фрэйзер, Кинг, Лерма, Кук, Уилсон.

«Тоттенхэм»: Льорис, Роуз, Триппьер, Санчес, Алдервейрелд (Фойт, 46), Дайер (Ваньяма, 46), Сиссоко (Дэвис, 82), Алли, Эриксен, Лукас Моура, Сон Хын Мин.

Предупреждения: Дайер (11), Алдервейрелд (23), Сиссоко (40), Лерма (90), Ваньяма (90), Алли (90).

Удаления: Сон Хын Мин (43), Фойт (48).

04/05 15:40Футбол
Фернандо вновь забил за «Спартак». Видео всех голов 27-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 27-го тура чемпионата России.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
02/05 15:10Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 27-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
02/05 09:02Хоккей
Тарасенко бьется с Радуловым, «Каролина» громит «Айлендерс» (там 3-0 в серии, и это невероятно!)«Даллас» сравнял счет в серии, а «Каролина» уничтожила «Айлендерс».
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
04/05 08:20Хоккей
«Каролина», что ты творишь! Она всухую уничтожила «Айлендерс». И Свечников забил!А «Даллас» в шаге от выхода в следующий раунд.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
01/05 23:47Хоккей
Поражение от шведов? Не парьтесь! Но вот что делать с игрой в неравных составах?Евротур давно пора сжечь на какой-нибудь свалке. В самом деле, в культурном мире хоккейных экспертов уже давно не осталось ни одного человека, которые созерцают и рвут на себе остатки волос во время просмотра этого искрометного соревнования.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
04/05 15:03Хоккей
Live! Зрители освистывают Красную Машину. Наши обозреватели о(б)суждают это тут! RUS – FIN – 0:2Самое задушевное обсуждение второй игры сборной России на Чешских играх - тут.
03/05 08:36Хоккей
Панарин забил спорный гол. Но «Коламбус» все равно проиграл«Бостон» и «Колорадо» сравняли счет в своих сериях.
03/05 11:00ММА
Александр Шлеменко: Андраде неудобен: работает коряво, непредсказуемый. Эксклюзив накануне бояБывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Вискарди Андраде, который пройдет сегодня, а также заявил, что Магомед Исмаилов в качестве потенциального соперника его не интересует.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
02/05 09:47Хоккей
Дацюку скоро стукнет 41 год, и он попрощался со СКА. Где продолжит карьеру «Волшебник»?Межсезонье в хоккее – вещь своеобразная. Клубный сезон в Европе подошел к концу и остается лишь не спать ночами или под крепкий утренний кофе буровить обзоры матчей НХЛ. И, конечно же, следить за переходами игроков и тренеров.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
01/05 19:40Хоккей
Малкин, соберись! Из-за его удалений сборная России получила четыре гола из шестиСборная России уступила «Тре Крунур» 4:6 в вынесенном матче Чешских хоккейных игр. Разочаровали те, на кого мы смотрели с надеждой.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
03/05 13:00Футбол
Евгений Ловчев: В финале Лиги Европы сыграют «Челси» и «Арсенал», их цель - Лига чемпионовНаш обозреватель - о полуфинальных матчах Лиги Европы.
01/05 08:26Хоккей
Бобровский вновь украл победу у «Бостона»! У него 36 спасений«Коламбус» и «Сан-Хосе» вышли вперед в сериях.
03/05 13:19Футбол
«Зенит» может стать чемпионом в самолете! Все интриги 27-го тура РПЛПитерский клуб пожалует в гости к «Ахмату», «Локомотив» - к «Арсеналу», а ЦСКА и «Динамо» проведут заключительное в сезоне столичное дерби.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
Новости
16:46 Футбол Андрей Червиченко: Атакующая игра «Спартака», про которую говорит главный тренер, - красивые сказки
16:33 Футбол Олег Кононов: У «Спартака» были моменты, но не хватило реализации и хладнокровия
16:27 Футбол Дмитрий Парфенов: «Спартак» свой шанс использовал, а мы — нет
16:25 Футбол «Борнмут» в компенсированное время матча обыграл «Тоттенхэм», игравший второй тайм вдевятером
16:20 Футбол Олег Кононов: Будем надеется, что Фернандо будет и дальше прогрессировать
16:12 Футбол ЦСКА проиграл «Динамо» в матче молодежного первенства
16:05 Кузнецова обыграла Соболенко и вышла во второй круг турнира в Мадриде
15:55 Футбол Гол Фернандо принес победу «Спартаку» в гостевом матче против «Урала»
15:36 Футбол «Урал» – «Спартак». Ломовицкий получил травму и покинул поле
15:24 Футбол «МЮ» начал переговоры по трансферу защитника «Бенфики»
15:12 Теннис Павлюченкова проиграла Остапенко на турнире в Мадриде
15:03 Хоккей Россия – Финляндия. Онлайн
14:52 Футбол Неймар обратился к Хави: Твоя магия останется с нами навсегда
14:34 ММА Магомед Бибулатов: UFC окончательно ликвидирует наилегчайший вес
14:12 Футбол «Томь» обыграла «Авангард» и одержала первую победу за последние пять матчей в ФНЛ
14:00 Футбол «Урал» – «Спартак». Онлайн
13:46 Хоккей Стал известен состав сборной России на матч с командой Финляндии
13:25 Футбол «Манчестер Юнайтед» установил ценник на Погба
13:09 Хоккей Нападающие «Барыса» Кормье и Фрэттин перешли в «Ак Барс»
12:53 Футбол «СКА-Хабаровск» обыграл «Зенит-2», питерский клуб потерпел 23-е поражение в сезоне
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика