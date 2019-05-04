«Борнмут» в компенсированное время матча обыграл «Тоттенхэм», игравший второй тайм вдевятером

Единственный мяч в этой встрече в компенсированное время матча забил Натан Аке

Добавим, что на 43-й минуте с поля был удален нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, а на 48-й минуте – защитник «шпор» Хуан Маркос Фойт.

После этой игры «Тоттенхэм», имея в активе 70 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Борнумут», набрав 45 очка, поднялся на 12-е место.

В заключительном туре чемпионата «Тоттенхэм» на своем сыграет против «Эвертона», а «Борнмут» в гостях встретится с «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии

37-й тур

«Борнмут» – «Тоттенхэм» - 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 - Аке (90+1).

«Борнмут»: Трэверс, Симпсон, Смит, Клайн, Аке, Айб (Муссе, 76), Фрэйзер, Кинг, Лерма, Кук, Уилсон.

«Тоттенхэм»: Льорис, Роуз, Триппьер, Санчес, Алдервейрелд (Фойт, 46), Дайер (Ваньяма, 46), Сиссоко (Дэвис, 82), Алли, Эриксен, Лукас Моура, Сон Хын Мин.

Предупреждения: Дайер (11), Алдервейрелд (23), Сиссоко (40), Лерма (90), Ваньяма (90), Алли (90).

Удаления: Сон Хын Мин (43), Фойт (48).