Дмитрий Парфенов: «Спартак» свой шанс использовал, а мы — нет Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги домашнего матча 27-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

— Матч получился интересным, обе команды шли в атаку и создали много моментов. «Спартак» свой шанс использовал, а мы — нет. Наверное, ни с одним соперником мы не создавали столько моментов. В концовке не хватило нам того, за счет чего выиграл «Спартак», — сказал Парфенов в эфире, — рассказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что в следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет против «Уфы», а «Урал» на выезде встретится с «Оренбургом».