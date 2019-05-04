Олег Кононов: У «Спартака» были моменты, но не хватило реализации и хладнокровия

- Хорошая игра, организованная. В атаке у нас были моменты, но не хватило реализации и хладнокровия. Что касается обороны — играли также организованно, за исключением стандартных положений. В целом — матч хороший. Думаю, что в любом случае мы этот матч сыграли очень организованно и был баланс между атакой и обороной.
Гапонов? Если мы не пропустили, значит он сыграл хорошо.
Мы знаем «Урал», провели несколько игр против них. Мы знали, что игроки на флангах у них быстрые и индивидуально сильные. Предупредили своих ребят, чтобы соперник не смог играть в свой футбол, - приводит слова Кононова Sport24.ru.
Добавим, что в следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет против «Уфы», а «Урал» на выезде встретится с «Оренбургом».
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